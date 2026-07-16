Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 540 подписчиков

МЧС предупредило об опасности разницы температуры воды и воздуха в 10 градусов

МЧС предупредило об опасности разницы температуры воды и воздуха в 10 градусов

Особую угрозу такой перепад температур представляет для людей с хроническими заболеваниями.Спасатели предупредили об угрозе "температурного шока", к которому может привести резкий перепад температуры воды и воздуха более чем в десять градусов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии