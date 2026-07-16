МЧС предупредило об опасности разницы температуры воды и воздуха в 10 градусов

Особую угрозу такой перепад температур представляет для людей с хроническими заболеваниями.Спасатели предупредили об угрозе "температурного шока", к которому может привести резкий перепад температуры воды и воздуха более чем в десять градусов.
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