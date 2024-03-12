Жителей Алтайского края призвали подготовить свои дома к таянию снега

Паводок может начаться уже в третью декаду марта Весной растаявший снег может подтопить частные дома, дачи и гаражи в низинах, а потому собственники должны заранее позаботиться о своем имуществе, сообщили в управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.