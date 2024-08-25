В Нидерландах хотят напечатать трехэтажные дома

В 2021 году в Нидерландах появился первый 3D-печатный дом, имитирующий форму валуна. В проекте принимали участие Технологический университет Эйндховена, местные власти, Van Wijnen, Vesteda и другие компании.
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