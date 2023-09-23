Путин упомянул об оружии на новых принципах. Его уже готовят для СВО?

Не так давно Запад и иже с ним кричали о "Мультиках" и о том, что Россия слабая страна которая вот-вот развалится. Так что можете не сомневаться - разработки идут и впереди планеты всей ибо это - залог выживания и России и Мира.

Мельников Александр

Так понимаю что "Алабуга" в том или ином виде будет передана каждому военнообязанному в России на домашнее, ответственное хранение. По принципу некоторых государств, где каждый военнообязаный должен хранить оружие и БК, выданное ему государством для защиты своего государства от "злых" русских. Вот тогда НАТО и пиндосам станет совсем "смешно". Только представьте себе: - Мужик, у которого разнесли дом в пыль. Почесав репу запускает свою, персональную "Алабугу" в направлении откуда прилетело. Красотища!!!