Когда Президент России Владимир Путин на Дальневосточном ВЭФ сказал о том, что Россия готовит оружие на совершенно новых физических принципах, и что оно уже в ближайшем будущем будет обеспечивать безопасность страны, эксперты стали гадать - о чем говорит глава государства.
Путин упомянул об оружии на новых принципах. Его уже готовят для СВО?
Комментарии
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Людмила Лиханова
Не так давно Запад и иже с ним кричали о "Мультиках" и о том, что Россия слабая страна которая вот-вот развалится. Так что можете не сомневаться - разработки идут и впереди планеты всей ибо это - залог выживания и России и Мира.
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8 час.
Василий Целовальников
Дай Бог, чтобы это оружие, было эффективным средством и берегло жизни личного состава!!!
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8 час.
Мельников Александр
Так понимаю что "Алабуга" в том или ином виде будет передана каждому военнообязанному в России на домашнее, ответственное хранение. По принципу некоторых государств, где каждый военнообязаный должен хранить оружие и БК, выданное ему государством для защиты своего государства от "злых" русских. Вот тогда НАТО и пиндосам станет совсем "смешно". Только представьте себе: - Мужик, у которого разнесли дом в пыль. Почесав репу запускает свою, персональную "Алабугу" в направлении откуда прилетело. Красотища!!!
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7 час.
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