Закон и Порядок

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Путин упомянул об оружии на новых принципах. Его уже готовят для СВО?

Путин упомянул об оружии на новых принципах. Его уже готовят для СВО?

Когда Президент России Владимир Путин на Дальневосточном ВЭФ сказал о том, что Россия готовит оружие на совершенно новых физических принципах, и что оно уже в ближайшем будущем будет обеспечивать безопасность страны, эксперты стали гадать - о чем говорит глава государства.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Не так давно Запад и иже с ним кричали о &quot;Мультиках&quot; и о том, что Россия слабая  страна которая вот-вот развалится. Так что можете не сомневаться - разработки идут и впереди планеты всей ибо это - залог выживания и России и Мира.
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8 час.
Василий Целовальников
Дай Бог, чтобы это оружие, было эффективным средством и берегло жизни личного состава!!!
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8 час.
Мельников Александр
Так понимаю что &quot;Алабуга&quot; в том или ином виде будет передана каждому военнообязанному в России на домашнее, ответственное хранение. По принципу некоторых государств, где каждый военнообязаный должен хранить оружие и БК, выданное ему государством для защиты своего государства от &quot;злых&quot; русских. Вот тогда НАТО и пиндосам станет совсем &quot;смешно&quot;. Только представьте себе: - Мужик, у которого разнесли дом в пыль. Почесав репу запускает свою, персональную &quot;Алабугу&quot; в направлении откуда прилетело. Красотища!!!
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7 час.

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