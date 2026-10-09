Убыточный отель семьи Антропенко на Телецком озере выставили на торги за 760 млн рублей Эко-комплекс «Ойер Парк Отель» в Артыбаше продается через Российский аукционный дом.
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