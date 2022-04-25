Спорт Уик-Энд

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Верно сказал Рублёв, что кроме, как играть в теннис, он ничего другого не умеет. А спортсмену нужно иметь в голове ещ...Удачная неделя дл...
  • Владимир Вечтомов
    Его бы назвать дворняжичем,хотя жаль верных собачек...Дворкович подробн...
  • Воробей
    Эти джентельменские ублюдки забыли, в чем исходная суть спорта - быть выше политики и войны.Карлсен вступился...

«Зенит» отгрузил трешку «быкам» и не заметил при этом потери Дзюбы

«Зенит» отгрузил трешку «быкам» и не заметил при этом потери Дзюбы

Футбол. ТИНЬКОФФ - Чемпионат России. 26-й тур«Краснодар» - «Зенит» - 1:3 «Зенит» после уверенной победы в Краснодаре на шесть очков оторвался от «Динамо», которое является ближайшим преследователем «сине-бело-голубых» в чемпионской гонке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх