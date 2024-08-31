Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Александр _
    Чем автор отличается от тех самых "военкурятников" со своими домыслами? Да, у меня есть вопросы и к власти и генштабу...План А... план Б....
  • леонид рыбаков
    ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ МОИХ МЫСЛЕЙ ЗАПАД НИ КОГДА НЕ ПОМОГАЕТ ОН ПОКУПАЕТ И ПО ЭТОМУ ОН ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ИМЕЕТ ВЛАСТЬ И СИЛУ . ...ВСТУПИТЬ В ВОЙНУ ...
  • Виталий Кирпиченко
    Разные мысли вызывает эта история с "мальчиками" , "срочниками". Больше вопросов, чем ответов... До каких пор считать...Мальчики вернулись!

Объявлен в розыск экс-футболист, призвавший ВСУ «убивать мирное население» Курской области

Объявлен в розыск экс-футболист, призвавший ВСУ «убивать мирное население» Курской области

"Коптевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева.

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