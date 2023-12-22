Что больше всего раздражает россиян в новогоднюю ночь

Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражают фейерверки и скучные телепередачи. Новый год — любимый праздник большинства россиян, однако нескончаемые салюты, однообразные программы по телевизору и нетрезвые люди могут нарушить их спокойствие.
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