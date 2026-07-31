Мир не за горами или война надолго? В Госдуме рассказали, стоит ли ждать завершения СВО в 2026 году

Мир не за горами или война надолго? В Госдуме рассказали, стоит ли ждать завершения СВО в 2026 годуСпециальная военная операция продолжается, и вопрос о её завершении остаётся одним из самых обсуждаемых в политических кругах.
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