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Живая Кубань

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Мир не за горами или война надолго? В Госдуме рассказали, стоит ли ждать завершения СВО в 2026 году

Мир не за горами или война надолго? В Госдуме рассказали, стоит ли ждать завершения СВО в 2026 году

Мир не за горами или война надолго? В Госдуме рассказали, стоит ли ждать завершения СВО в 2026 годуСпециальная военная операция продолжается, и вопрос о её завершении остаётся одним из самых обсуждаемых в политических кругах.

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