Нуждающийся в деньгах мальчик нашел два миллиона рублей и вернул их владельцу

13-летний житель Китая нашел сумку с крупной суммой денег внутри и вернул ее владельцу. Ян Сюань шел по улице с матерью, когда заметил лежавшую на земле белую сумку, которую выронил проезжавший мимо велосипедист.
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