Потерял вес: сиквел «Джокера» получился беззубым, а не безумным

На Венецианском кинофестивале 4 сентября состоялась мировая премьера одного из самых ожидаемых фильмов «Джокер: Безумие на двоих» режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях.
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