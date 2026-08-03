Портрет Дональда Трампа из конского навоза продали в Канаде за 1,8 тысячи долларов

«Повелитель навоза»: портрет Трампа из экскрементов ушёл с молотка в Канаде.В Канаде на арт-ярмарке Sooke Fine Arts Show продали портрет американского президента Дональда Трампа, выполненный из конского навоза.
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