Stellantis отказывается от хромированных деталей

Автогигант Stellantis готов отказаться от привлекательных блестящих деталей из-за экологии. Главный дизайнер концерна Ральф Жиль в интервью CNN отметил, что на всех новинках группы компаний откажутся от хромированных деталей, для чего даже инициирован старт неофициальной кампании Death of Chrome.