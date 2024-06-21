Stellantis отказывается от хромированных деталей

Автогигант Stellantis готов отказаться от привлекательных блестящих деталей из-за экологии. Главный дизайнер концерна Ральф Жиль в интервью CNN отметил, что на всех новинках группы компаний откажутся от хромированных деталей, для чего даже инициирован старт неофициальной кампании Death of Chrome.
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