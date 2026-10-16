SHAMAN и Екатерина Мизулина оказались в центре внимания из-за слухов о возможном расставании. Сначала супруги стали появляться на публике по отдельности, а затем Ярослав выпустил песню, в которой прозвучали слова о том, что иногда даже любящие люди становятся друг для друга прошлым.