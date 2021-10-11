В Калифорнии по меньшей мере два человека погибли при падении самолета на жилые дома

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли при падении легкомоторного самолета на жилые дома в американском штате Калифорния, передает телеканал Fox 5 со ссылкой на местные спасательные службы.
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