Минувшей ночью на Ленинградскую область был совершён массированный налёт БПЛА. Зачем ВСУ ударили по Питеру? Ответ дал военкор, боец Одесской дружины Сергей Воробьёв.
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Властям было бы неплохо поучиться ... властвовать. И почитать... собственную историю. Труды дедушки Ленина, например. Который, в своё время, скомандовал в первую очередь захватить не Зимний дворец, а ... почту и телеграф. То есть уже тогда у нормальных людей было понимание, что системы связи важнее дворцов. И вообще все коммуникации должны быть у государства, а не у каких-то частных лиц.
Лахта-центр не пострадал?
Параллельно встает вопрос о маршруте хохляцких БПЛА, проходящем через прибалтийских лилипутов и Финляндию. Пора уже сбивать их превентивно на территории, откуда идет реальная угроза безопасности стране!
Старлинк - спутники военного назначения? Значит их в космосе надо сбивать.