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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» вырвало победу над «Факелом» на 92-й минуте. В лайве на москвичей давали 12.00

«Динамо» обыграло «Факел» (1:0) на выезде в рамках Фонбет Кубка России. На 92-й минуте мяч в свои ворота забил Игорь Юрганов.

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