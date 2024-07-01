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Царьград

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Жители Прикамья увидели на небе объект, похожий на беспилотник

Жители Прикамья увидели на небе объект, похожий на беспилотник

Они предположили, что в этом замешаны украинские военные.Жители Прикамья заметили странный летающий объект, похожий на беспилотник, в деревне Мокино под Пермью.

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