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Певец SHAMAN поделился впечатлениями от исполнения гимна России вместе с Владимиром Путиным

Певец SHAMAN поделился впечатлениями от исполнения гимна России вместе с Владимиром Путиным

Он назвал это одним из самых значимых событий своей жизни.Певец SHAMAN поделился впечатлениями от исполнения гимна России вместе с Владимиром Путиным, назвав это одним из самых значимых событий своей жизни.

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