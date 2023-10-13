Он назвал это одним из самых значимых событий своей жизни.Певец SHAMAN поделился впечатлениями от исполнения гимна России вместе с Владимиром Путиным, назвав это одним из самых значимых событий своей жизни.
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