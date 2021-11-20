Сделанные со спутника снимки лунного затмения показал "Роскосмос"

«Роскосмос» развернул спутник «Аист-2Д», чтобы запечатлеть частное лунное затмение. Малый космический аппарат используется для проведения различных научных экспериментов, а также отработки и сертификации аппаратуры дистанционного зондирования Земли.
«Роскосмос» развернул спутник «Аист-2Д», чтобы запечатлеть частное лунное затмение. Малый космический аппарат используется для проведения различных научных экспериментов, а также отработки и сертификации аппаратуры дистанционного зондирования Земли.
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