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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Путин стал лауреатом премии за лидерство Всемирной федерации этноспорта. Награду за него получил Дегтярев

Награждение прошло в рамках VII Международного форума этноспорта в Санкт-Петербурге. Награду за президента России получил министр спорта, глава олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.

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