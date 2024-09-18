В российских школах могут ввести ограничение на количество детей мигрантов

С предложением выступили в Минпросвещения.Министерство просвещения России предложило школам и дошкольным образовательным учреждениям ограничить количество детей мигрантов, которые плохо владеют русским языком, в классах и группах.
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