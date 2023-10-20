Израиль нанесет мощный удар по своим противникам. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделал руководитель правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху: Израиль нанесет мощный удар по своим врагам
Комментарии
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Иван Захава
Что еще нужно этим вонючим жидам?! И вообще, давно пора понять, Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жида -масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом!
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