В Белгородской епархии показали видео горящего Нового Иерусалима после атаки ВСУ

Храмовый комплекс Новый Иерусалим горит в Белгородской области после атаки ВСУ. Фото © VK / Белгородская митрополия РПЦ При атаке ВСУ на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области использовалось два беспилотника «Баба-яга».
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