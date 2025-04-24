В Белгородской епархии показали видео горящего Нового Иерусалима после атаки ВСУ

Храмовый комплекс Новый Иерусалим горит в Белгородской области после атаки ВСУ. Фото © VK / Белгородская митрополия РПЦ При атаке ВСУ на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области использовалось два беспилотника «Баба-яга».