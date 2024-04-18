Экипажи Су-34 уничтожили украинский опорный пункт и живую силу врага

Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского опорного пункта и живой силы ВСУ. Благодарить за это стоит экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые нанесли удар по неприятелю на Южно-Донецком направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии