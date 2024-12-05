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Донецк. 1967 год. Памятник "Слава шахтерскому труду" ещё на старом месте.

Донецк. 1967 год. Памятник "Слава шахтерскому труду" ещё на старом месте.

Донецк. 1967 год. Памятник "Слава шахтерскому труду" ещё на старом месте. Пересечение Университетской и Артема.

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