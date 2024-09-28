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Регуляторы рекомендуют китайским разработчикам отказываться от ускорителе...

Регуляторы рекомендуют китайским разработчикам отказываться от ускорителе...

Регуляторы рекомендуют китайским разработчикам отказываться от ускорителей Nvidia в пользу китайских аналоговПока действия китайских властей больше соответствуют понятию «рекомендаций», но они всё настойчивее призывают китайских участников рынка систем искусственного интеллекта приобретать компоненты местной разработки, отказываясь от ускорителей Nvidia, ассортимент которых в Китае и так ограничен из-за санкций США.

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