ЦБ объяснил, к чему приводит снижение ставок по льготным кредитам

Экономические дисбалансы, связанные с льготным кредитованием, оказались сильнее, чем можно было предположить, констатировал Банк России в документе «Основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов» в рамках бюджетного пакета, пишет «Коммерсант».