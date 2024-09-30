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ЦБ объяснил, к чему приводит снижение ставок по льготным кредитам

Экономические дисбалансы, связанные с льготным кредитованием, оказались сильнее, чем можно было предположить, констатировал Банк России в документе «Основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов» в рамках бюджетного пакета, пишет «Коммерсант».

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