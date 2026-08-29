Эала о своем влиянии на теннис: «Я считаю себя лишь каплей в море»

18-я ракетка мира Александра Эала ответила, чувствует ли она, какое влияние оказывает на теннис. – Насколько ты осознаешь влияние, которое оказываешь на теннис? Думаю, все в СМИ понимают: стоит поставить твое имя в заголовок, и материал соберет в десять раз больше просмотров.