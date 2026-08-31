«Тарелочница» или завышенные ожидания

Девушка решила разобрать, откуда у мужчин появляются ярлыки вроде «тарелочница» и «меркантильная». В ответ она предложила свой рецепт отношений: мужчина должен проявлять инициативу, не заставлять женщину постоянно просить о помощи и стараться радовать её.