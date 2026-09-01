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Вернулся в Россию: Савельева показала подросшего красавца-сына от Сафонова

Вернулся в Россию: Савельева показала подросшего красавца-сына от Сафонова

Певица поделилась кадрами с 1 сентября. Саша Савельева с сыном Леоном Социальные сетиЭкс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева впервые за долгое время показала поклонникам повзрослевшего сына Леона.

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