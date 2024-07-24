Сатановский прав: в нынешней кадровой колоде некому разваливать США и Британию

Сергей М

Все возможно. Так СССР после победы Вьетнама, где США только ВВС потеряли более половины, имел все шансы ликвидировать Штаты. Но, не видели в этом смысла и желания не имели. А, США были в шоке и готовы были со страха отдать многое. И как они удивились, когда никто не стал им выкручивать руки. Удивились и взялись выкручивать руки сами