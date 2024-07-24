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    Все возможно. Так СССР после победы Вьетнама, где США только ВВС потеряли более половины, имел все шансы ликвидироват...Сатановский прав:...
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Сатановский прав: в нынешней кадровой колоде некому разваливать США и Британию

Сатановский прав: в нынешней кадровой колоде некому разваливать США и Британию

Элита России наконец осознала, что Запад и США ведут плановую работу по ликвидации нашей страны. Это поняли на самом высоком уровне.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
народ  давно  знает  .что идет  уничтожение России  . это не видят только   предатели   и дураки .  не зря   кремль  завез  16  кишлачного  народа .  людей которые  имеют  4 класса оьразования
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6 час.
С
Станислава
ДУРА БЕЗМОЗГЛАЯ.
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4 час.
Сергей М
Все возможно. Так СССР после победы Вьетнама, где США только ВВС потеряли более половины, имел все шансы ликвидировать Штаты. Но, не видели в этом смысла и желания не имели. А, США были в шоке и готовы были со страха отдать многое. И как они удивились, когда никто не стал им выкручивать руки. Удивились и взялись выкручивать руки сами
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10 мин.

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