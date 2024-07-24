Элита России наконец осознала, что Запад и США ведут плановую работу по ликвидации нашей страны. Это поняли на самом высоком уровне.
Сатановский прав: в нынешней кадровой колоде некому разваливать США и Британию
Комментарии
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тн
татьяна неструева
народ давно знает .что идет уничтожение России . это не видят только предатели и дураки . не зря кремль завез 16 кишлачного народа . людей которые имеют 4 класса оьразования
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6 час.
С
Станислава
ДУРА БЕЗМОЗГЛАЯ.
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4 час.
Сергей М
Все возможно. Так СССР после победы Вьетнама, где США только ВВС потеряли более половины, имел все шансы ликвидировать Штаты. Но, не видели в этом смысла и желания не имели. А, США были в шоке и готовы были со страха отдать многое. И как они удивились, когда никто не стал им выкручивать руки. Удивились и взялись выкручивать руки сами
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10 мин.
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