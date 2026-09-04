Разрешён ли поворот направо при основном зелёном сигнале светофора и неактивной стрелке

Вопрос о том, разрешён ли поворот направо при основном зелёном сигнале светофора, если стрелка направо не горит, актуален для многих водителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ «Сторублевка» уби...
- Москва запускает ...
- ЛЛ Питер в шоке: кто...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым