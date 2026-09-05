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Новости Омска

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И снова про фонтан в Омской крепости. На вечернее шоу сюда приходят тысячи людей, и многие из них зачем-то поднимаются на обзорную площадку не по специальным ступеням амфитеатра, а прямо по растениям, высаженным на холмах.

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