Новые Volkswagen Golf, Passat и Tiguan не откажутся от ДВС и смогут проезжать больше на чистом электричестве

Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер недавно заявил, что, поскольку спрос на электромобили вступил в «период плато», компания сделает акцент на гибриды, чтобы удовлетворить рыночный спрос в ближайшие несколько лет.
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