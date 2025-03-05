Над Хагги-Вагги сгущаются тучи

Комитет Госдумы по защите семьи готовит законопроект, который ужесточит контроль детских игрушек. Если документ примут, появятся обязательная сертификация, возрастная маркировка и даже психолого-психиатрическая экспертиза продукции.
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