В Северной Осетии сотрудники ОМВД России по Правобережному району организовали лекции в школах по противодействию экстремизму и терроризму

Инспекторы ПДН отдела полиции Правобережного района Мадина Таутиева и Ирина Темирканова совместно с главным специалистом АМС по антитеррористической работе Сосланом Аликовым, сотрудником Центра по противодействию экстремизму МВД по РСО-Алания Викторией Мурашко, представителями СОГУ Харитоном Ванеевым, Людмилой Батаговой и начальником отдела по работе с религиозными организациями и профилактике экстремизма Артуром Цаллаговым провели лекции для учащихся старших классов второй и седьмой бесланских школ.