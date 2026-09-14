Польские военные чуть не сбили МиГ ВСУ

Генерал Роман Полько, экс-заместитель главы Бюро национальной безопасности Польши и бывший командующий подразделением спецназа страны GROM заявил, что польский военный самолет во время одной из недавних операций чуть не сбил украинский МиГ.
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