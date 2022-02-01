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«Ньюкасл» купил за 12,5 млн фунтов защитника «Брайтона» Берна

«Ньюкасл» объявил о переходе центрального защитника «Брайтона» Дэна Берна. «Сороки» подписали с 29-летним англичанином контракт до июня 2024 года.

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