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Поварёнок с лучшими рецептами

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Домашние бургеры

Домашние бургеры

Га́мбургер (англ. hamburger, сокр. бу́ргер) — закрытый бутерброд (сэндвич), состоящий из разрезанной пополам круглой булочки, между половинками которой укладывается начинка из разогретой плоской котлеты, соуса и овощей.

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