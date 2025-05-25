В Госдуму внесли проект об установлении выплаты домохозяйкам

С инициативой выступили депутаты партии ЛДПР Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, согласно которому предлагается установить основания и порядок назначения ежемесячной выплаты в размере регионального прожиточного минимума для домохозяек.