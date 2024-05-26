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Новый дом для человечества? Gliese 12 b способна поддерживать жизнь

Новый дом для человечества? Gliese 12 b способна поддерживать жизнь

Новый дом для человечества? Gliese 12 b способна поддерживать жизнь Юлия СоколоваУченые Королевского астрономического общества Великобритании сделали сенсационное открытие, обнаружив экзопланету Gliese 12 b, которая может быть способна поддерживать человеческую жизнь.

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