Новый дом для человечества? Gliese 12 b способна поддерживать жизнь Юлия СоколоваУченые Королевского астрономического общества Великобритании сделали сенсационное открытие, обнаружив экзопланету Gliese 12 b, которая может быть способна поддерживать человеческую жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии