В Красноярском крае трое местных жителей признаны виновными в совершении мошеннических действий в отношении участников специальной военной операции

Доказательства, собранные следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, признаны достаточными для вынесения приговора бывшему участковому, сотруднице банка и местной жительнице.
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