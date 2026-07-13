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Происшествия

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В Красноярском крае трое местных жителей признаны виновными в совершении мошеннических действий в отношении участников специальной военной операции

В Красноярском крае трое местных жителей признаны виновными в совершении мошеннических действий в отношении участников специальной военной операции

Доказательства, собранные следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, признаны достаточными для вынесения приговора бывшему участковому, сотруднице банка и местной жительнице.

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