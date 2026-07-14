Объединенные Арабские Эмираты: израильские официальные лица запретили рейсам El Al, Arkia и IsraAir приземляться в международном аэропорту Дубая (DXB/OMDB) до конца октября на фоне продолжающегося регионального конфликта.
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