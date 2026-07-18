Новые правила на АЗС: Водителям теперь запрещено выходить и общаться жестами?

В Сети обсуждают "новые правила на АЗС", которые якобы появились в Иркутской области. Водителям запретили выходить из машины и переговариваться даже жестами?На фоне топливного кризиса в России в Сети нашумела новость о якобы новых правилах поведения на АЗС, которые ввели в Иркутской области, после "ряда инцидентов".
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