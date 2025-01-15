«КСМ» поделилась видео со стройплощадки детского сада в Петрозаводске

О ходе строительства в видеосюжете рассказал производитель работ Андрей Финский Новый детский сад рассчитан на 150 мест, располагаться он будет в центре Петрозаводска на территории жилого комплекса «Александровский», который, в свою очередь, является частью проекта комплексного развития территории «Петровская Слобода».