Представлен «холодильник» для людей

Персональная охлаждающая кабина предназначена для строителей, работников заводов и всех, кто трудится в условиях сильной жарыЯпонские компании SDRS и Trusco Nakayama представили необычное устройство для борьбы с экстремальной жарой — персональную охлаждающую кабину Do Hiemon Box.