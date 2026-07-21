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Представлен «холодильник» для людей

Представлен «холодильник» для людей

Персональная охлаждающая кабина предназначена для строителей, работников заводов и всех, кто трудится в условиях сильной жарыЯпонские компании SDRS и Trusco Nakayama представили необычное устройство для борьбы с экстремальной жарой — персональную охлаждающую кабину Do Hiemon Box.

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