Представлен «холодильник» для людей

Персональная охлаждающая кабина предназначена для строителей, работников заводов и всех, кто трудится в условиях сильной жарыЯпонские компании SDRS и Trusco Nakayama представили необычное устройство для борьбы с экстремальной жарой — персональную охлаждающую кабину Do Hiemon Box.
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