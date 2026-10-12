Модернизация Су-57: а вообще как надо было?

А зашевелилось мировое экспертное сообщество от известий, которые вроде бы и не несут в себе ничего такого.
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