"Хамский шантаж" сербов: Вучич решил взять "на слабо" Путина и показательно слил из труб русский газ

Что вспомнил Лукашенко и решил шантажом заняться А не думает-что это ему боком вылезет

Tania Еременко

Этот губошлёп вертелся все время , как вошь на гребешке, а мы его оправдывли. Надо давно обрезать у него газ - пусть платит дороже азерам - они стОят друг друга.