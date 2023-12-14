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  • Tania Еременко
    Этот губошлёп вертелся все время , как вошь на гребешке, а мы его оправдывли. Надо давно обрезать у него газ - пусть ..."Хамский шантаж" ...
  • ВераВерная
    А автору сам Путин этих доверенных лиц обозначил? Или я чего-то пропустила?Доверенные лица П...
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"Хамский шантаж" сербов: Вучич решил взять "на слабо" Путина и показательно слил из труб русский газ

"Хамский шантаж" сербов: Вучич решил взять "на слабо" Путина и показательно слил из труб русский газ

Братушка Вучич за "здоровую конкуренцию" "Хамский шантаж" сербов: Вучич решил взять "на слабо" Путина и показательно слил из труб русский газ Президент Сербии Вучич в который раз проявил себя с негативной стороны.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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7 час.
Александр Бабин
Что вспомнил Лукашенко и решил шантажом заняться А не думает-что это ему боком вылезет
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7 час.
Tania Еременко
Этот губошлёп вертелся все время , как вошь на гребешке, а мы его оправдывли. Надо давно обрезать у него газ - пусть платит дороже азерам - они стОят друг друга.
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9 мин.

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