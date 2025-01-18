Украинская журналистка напомнила, что обещал сделать Трамп

Журналистка Панченко: Трамп первым делом обещал закончить украинский конфликт Избранный американский лидер Дональд Трамп при вступлении в должность президента должен заняться решением конфликта на Украине, заявила журналистка Диана Панченко на своей странице в социальной сети X.
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